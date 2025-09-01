Cayó un árbol tras la tormenta de Santa Rosa y destrozó cuatro balcones

Debido al temporal de Santa Rosa que golpeó varias localidades, un edificio en el barrio de Caballito sufrió la caída de un árbol en cuatro balcones.

Tras la tormenta de Santa Rosa que se desató durante este fin de semana, en la Ciudad de Buenos Aires se dio la caída de un árbol que destruyó por completo cuatro balcones en el barrio de Caballito, en Emilio Mitre al 100, a metros de Avenida Rivadavia.

Lo que dejó el temporal Los vecinos advirtieron la caída debido a un estruendo que sucedió alrededor de las seis de la mañana, y en el momento que quisieron abrir la ventana para averiguar qué había ocurrido, se encontraron con sus balcones destrozados y el árbol caído. Por lo tanto, los habitantes del edificio se vieron imposibilitados de salir debido al bloqueo que generó el incidente.

El árbol caído que destruyó balcones en Caballito El árbol caído después del temporal. X

El árbol caído: cuánto tiempo durará el operativo De acuerdo con declaraciones brindadas a A24, los vecinos realizaron más de 50 denuncias pidiendo por la remoción del árbol al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de hacer los pedidos pertinentes por la página web. El árbol tendría aproximadamente 50 años, y ya se encontraba en un estado que generaba preocupación en el barrio.

El operativo para normalizar la situación se extenderá hasta las 18 de este martes, ya que el árbol llegó a destruir balcones de un quinto piso, y se debe reestablecer el servicio eléctrico para el tranvía de Caballito, el cual realiza su recorrido por esa misma calle.