Cáritas "planta bandera": lanzan una campaña nacional para luchar contra la pobreza infantil

Durante todo agosto, Cáritas Argentina llevará adelante la campaña nacional Plantamos Bandera por la Infancia, con el fin de poner nuevamente en el centro de la agenda pública la problemática de la pobreza infantil , los derechos de los niños y renovar el compromiso colectivo hacia su cuidado y protección.

La iniciativa, que cumple tres años, invita a comunidades, organizaciones e instituciones a realizar actividades, celebraciones y gestos simbólicos que visibilicen el derecho de cada niño a crecer con dignidad, cuidado y afecto.

Este 2025, la convocatoria se amplía a organizaciones civiles, pastorales de la Iglesia e instituciones que trabajan con infancia, con el objetivo de sumar voces y construir redes de acompañamiento y protección.

El contexto de la campaña es alarmante. Según datos del INDEC del segundo semestre de 2024, el 51,9% de niños en Argentina vive en situación de pobreza , y más de 1,3 millones se encuentran en la indigencia.

Esta realidad implica que millones de infancias ven vulnerados derechos básicos como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda, lo que refuerza la urgencia de acciones concretas para su protección.

Programas y acciones de Cáritas

Desde hace décadas, Cáritas Argentina desarrolla iniciativas contra la exclusión educativa, la mala alimentación y la falta de contención social. Actualmente, sostiene 900 espacios educativos y acompaña a más de 3.700 madres y niños pequeños mediante su programa de Primera Infancia.

Estas acciones buscan favorecer el desarrollo integral de los niños, especialmente durante los primeros años de vida, etapa clave para su crecimiento físico y emocional.

Cierre de la campaña en Tucumán

Las actividades se extenderán por todo el país y tendrán su cierre nacional el 30 de agosto en Tucumán, con la participación de niños, adolescentes y voluntarios de espacios de Cáritas.

“Los niños de nuestro país nos necesitan presentes, para verlos, escucharlos y abrazarlos con acciones concretas. Plantamos bandera porque no hay transformación social sin el cuidado de la infancia”, expresaron desde la organización.