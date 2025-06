Cárceles en Mendoza: 6 de cada 10 presos reinciden en el delito y hay quienes tienen más de 10 ingresos

reiterantes mejor.jpg

"Hoy existe mayor reincidencia de las personas que ya cumplieron condenas, la cárcel, que nos sale muy caro a todos los mendocinos, es un mero depósito. La única política es la de encerrar a más y más personas, sin pensar que hacer con ellos cuando están cumpliendo condena para que no vuelvan a delinquir. No hay programas serios de resocialización, no hay educación, trabajo, capacitación laboral para la enorme cantidad de personas que están en los penales. Hoy tenemos 7350 personas privadas de libertad (en los penales y en prisión domiciliaria) más del doble de lo que teníamos hace 10 años y sin embargo, la seguridad no ha mejorado. Lo único que ha generado esta política es un permanente aumento del presupuesto destinado a seguridad, siendo un gran negocio para algunos poco. En conclusión, los mendocinos pagamos cada vez más caro los discursos de Cornejo y la seguridad está cada vez peor", expresó el abogado Lucas Lecour. El abogado analizó los datos y asegura que el aumento de la población penal tiene que ver con el enfoque penal. "Hay varias conclusiones que puedo sacar de este informe. Un numero altísimo de reiterantes y un uso excesivo de la privación de libertad en delito menores o de baja lesividad que solo provoca una especialización en la carrera delictiva, porque entran por hechos leves y después continúan delinquiendo pero en hechos de mayor gravedad. Conclusión, podemos afirmar que la cárcel no resocializa", agregó.