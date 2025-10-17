Caos en la Andis: manifestantes ingresaron por la fuerza y lograron reunirse con las autoridades

Esta mañana, se registraron incidentes en el edificio de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) , donde prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad se manifestaron y entraron por la fuerza a la sede de Belgrano del establecimiento.

La protesta se dio luego de que el interventor de la Andis , Alejandro Vilches, suspendiera la reunión convocada para este viernes con representantes del sector de discapacidad con el fin de dialogar sobre la actualización de aranceles. A pesar de la cancelación de la reunión, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad confirmaron que mantendrían la movilización prevista a la sede de la agencia.

Si bien, al comienzo de la manifestación no se registraron inconvenientes, luego, los protestantes exigieron ingresar al edificio para poder hablar con las autoridades. Ante la negativa y la evasión, algunas personas empezaron a forzar el acceso principal hasta lograr derribar el vallado metálico. Entonces, se produjo un enfrentamiento con los policías que se encontraban en el lugar.

“Esto se desbordó, rompieron la entrada principal, el vallado de seguridad y ahora están entrando, rompiendo directamente las oficinas de una manera muy violenta”, relataron los movileros de A24. Por su parte, los manifestantes, al ser consultados por los periodistas, expresaron: “Nos cansamos de esperar”.

Tras los incidentes, alrededor de las 13 horas, un grupo de manifestantes fue recibido por las autoridades para llevar a cabo la reunión prometida. "Nos recibió Vilches. No tenemos buenas noticias", declaró uno de los presentes que, además, reveló que el interventor no quiso recibir el petitorio. "Propuso convocarnos después de las elecciones", agregó el hombre que salió a hablar con los manifestantes tras la reunión. Enseguida, los protestantes repudiaron el accionar de Vilches y exigieron un nuevo encuentro previo a las elecciones y el cumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad.

Los testimonios de los manifestantes fuera de la Andis

“Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, fue el reclamo de un empleado de la Andis.

En el lugar, además, la madre de dos hijos con discapacidad, María Martínez, contó la desesperación que siente al no ver soluciones ante este panorama. “No podemos seguir viviendo esta situación. Mis hijos tienen recortes, tuve que tomar la obra social para que les dieran los medicamentos. No podemos seguir con esta angustia”, señaló, entre lágrimas.

Qué reclaman los manifestantes fueran de la Andis

El encuentro con el directorio de la Andis tenía como objetivo tratar el reclamo por la actualización de los aranceles, así como la implementación efectiva de la Ley de Emergencia de Discapacidad. La convocatoria oficial había sido establecida inicialmente para las 11 de la mañana, pero luego fue modificada por Vilches, quien adelantó el horario a las 10. En consecuencia, las organizaciones decidieron dar inicio a la movilización, para coincidir con el desarrollo de la reunión y reforzar su reclamo. Sin embargo, horas después, el encuentro fue cancelado.

Caos en la Andis

Ante ese panorama, desde el Foro Permanente Discapacidad cuestionaron lo que consideran una falta de voluntad para avanzar en una respuesta concreta a las problemáticas planteadas por instituciones, trabajadores y personas con discapacidad. “A pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”, indicaron en un comunicado difundido por el Foro.

Entre los principales puntos reclamados se encuentra la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793, y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.

Entre los participantes se encuentran prestadores de servicios, familias de personas con discapacidad, centros terapéuticos e instituciones que forman parte de la red nacional que trabaja con personas con discapacidad. Según informaron, la falta de actualización de los aranceles afecta el sostenimiento de los servicios y genera incertidumbre en la continuidad de las prestaciones.