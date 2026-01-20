Cancún, el destino paradisíaco que eligen los argentinos que hacen escala antes del Mundial de Fútbol

Se acerca el Mundial de Fútbol 2026 y los argentinos ya sueñan con una nueva estrella en la camiseta albiceleste. Algunos quieren ser testigos del último torneo internacional que juegue el capitán, Lionel Messi , por lo que ya están planificando el viaje perfecto para seguir a la Selección argentina en los estadios norteamericanos.

En ese contexto, la ciudad de Cancún se presenta como un punto estratégico para los hinchas argentinos que planean seguir a la Selección durante la fase de grupos del Mundial 2026 . Por su ubicación y conectividad, este destino turístico de México ofrece acceso directo a las ciudades donde se jugarán los primeros tres partidos de Argentina en Estados Unidos .

El Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En ese marco, el flujo de consultas de viajeros argentinos hacia destinos del continente norteamericano ya comenzó a intensificarse.

Es que el equipo albiceleste jugará el 16 de junio frente a Argelia, en el estadio Arrowhead de Kansas City, Missouri. El segundo encuentro será el 22 ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Y, finalmente, el último partido de la fase de grupos se disputará el 27 de junio, frente a la Selección de Jordania en el mismo estadio de Dallas.

Lionel Messi y uno de los momentos más importantes de su carrera: el Mundial de Qatar 2022.

Es por ello que, entre los lugares con mayor interés figura Cancún, por su cercanía con las sedes asignadas al equipo argentino en la fase inicial del torneo. Precisamente, Cancún se encuentra a dos horas y treinta minutos de ambas ciudades por vía aérea, con vuelos directos y diarios disponibles.

Cancún, México, hotel Cancún es uno de los destinos estratégicos para vivir el Mundial de Fútbol 2026. Gentileza AVA

La ciudad, ubicada en el estado de Quintana Roo, es un destino habitual para turistas argentinos. A sus opciones de recreación se suma ahora su proximidad geográfica a las sedes mundialistas, lo que la convierte en una alternativa viable para quienes buscan una base previa al inicio de los partidos.

Cancún ofrece una variedad de actividades y sitios de interés sin necesidad de realizar traslados extensos. Uno de ellos es el Museo Maya, ubicado en la zona hotelera. Esta institución cuenta con una colección de artefactos arqueológicos que incluyen cerámicas, esculturas, herramientas y joyas pertenecientes a la civilización maya. El museo ofrece también un recorrido al aire libre por el sitio arqueológico de San Miguelito, situado en sus inmediaciones.

Cancún, México Cancún es uno de los destinos estratégicos para vivir el Mundial de Fútbol 2026. Shutterstock

El conjunto de San Miguelito incluye cerca de cuarenta estructuras distribuidas en cinco sectores arquitectónicos: Chaac, Dragones, Gran Pirámide, Conjunto Norte y Conjunto Sur. Entre las edificaciones se encuentran palacios, altares y restos de pinturas murales, además de objetos utilitarios hallados en excavaciones realizadas en el lugar.

Otro punto de interés cercano es Isla Mujeres. Este sitio, clasificado como “Pueblo Mágico” por el gobierno mexicano, se encuentra a corta distancia de la costa de Cancún. Es visitado por quienes buscan actividades como buceo, snorkel y exploración de vestigios arqueológicos. Cuenta además con infraestructura hotelera y gastronómica, y forma parte de los circuitos turísticos de la región.

Como si fuera poco, durante el mes de junio, cuando se desarrollará la fase de grupos del Mundial, se registra también la temporada de tiburón ballena en las costas cercanas. Existen excursiones organizadas que permiten observar o nadar junto a estos ejemplares, bajo la supervisión de guías especializados. La actividad incluye traslados, equipamiento, alimentos y asistencia multilingüe.

Cancún, México, hotel Los hoteles de lujo en Cancún. Gentileza AVA

Desde el punto de vista logístico, la cercanía del Aeropuerto Internacional de Cancún con las principales zonas hoteleras representa una ventaja para quienes requieren traslados ágiles. El tiempo de viaje entre el aeropuerto y los alojamientos varía entre 10 y 30 minutos, lo que facilita la coordinación de vuelos de conexión hacia Estados Unidos o retornos tras los partidos.