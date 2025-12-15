Cambio en el calendario infantil de vacunación: adelantaron la segunda dosis contra el sarampión

El cambio en el calendario de vacunación busca reforzar la protección temprana en un contexto de baja confianza en las vacunas en algunas zonas del país.

Desde enero de 2026, la segunda dosis de la triple viral se aplicará a los 18 meses para reducir el tiempo de vulnerabilidad frente al sarampión y la rubéola.

El calendario de vacunación sumó un cambio importante que apunta a reforzar la protección en la primera infancia. El Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. La medida busca achicar el período en el que los chicos quedan más expuestos a estas enfermedades.

A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis se aplicará a los 18 meses de edad. Hasta ahora, esa dosis se colocaba a los 5 años, lo que dejaba un lapso largo sin refuerzo inmunológico. Con este cambio, se intenta fortalecer la cobertura en una etapa clave del desarrollo.

La modificación no impacta de la misma manera en todas las familias. Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema con la segunda dosis a los 5 años, como estaba previsto. En cambio, quienes hayan nacido desde el 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis a los 18 meses y ya no deberán aplicársela al ingresar a la primaria.

Qué pasa con quienes ya tienen más de 18 meses Para cubrir las llamadas cohortes intermedias, el Ministerio aclaró que los chicos que ya tengan más de 18 meses cuando se implemente el cambio deberán seguir el esquema anterior. Es decir, recibirán la segunda dosis de la triple viral a los 5 años. No habrá que repetir dosis ni modificar lo ya aplicado.