Cambio en el calendario infantil de vacunación: adelantaron la segunda dosis contra el sarampión
El cambio en el calendario de vacunación busca reforzar la protección temprana en un contexto de baja confianza en las vacunas en algunas zonas del país.
El calendario de vacunación sumó un cambio importante que apunta a reforzar la protección en la primera infancia. El Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. La medida busca achicar el período en el que los chicos quedan más expuestos a estas enfermedades.
A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis se aplicará a los 18 meses de edad. Hasta ahora, esa dosis se colocaba a los 5 años, lo que dejaba un lapso largo sin refuerzo inmunológico. Con este cambio, se intenta fortalecer la cobertura en una etapa clave del desarrollo.
La modificación no impacta de la misma manera en todas las familias. Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema con la segunda dosis a los 5 años, como estaba previsto. En cambio, quienes hayan nacido desde el 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis a los 18 meses y ya no deberán aplicársela al ingresar a la primaria.
Qué pasa con quienes ya tienen más de 18 meses
Para cubrir las llamadas cohortes intermedias, el Ministerio aclaró que los chicos que ya tengan más de 18 meses cuando se implemente el cambio deberán seguir el esquema anterior. Es decir, recibirán la segunda dosis de la triple viral a los 5 años. No habrá que repetir dosis ni modificar lo ya aplicado.
La decisión se da en un contexto donde la vacunación vuelve a estar en el centro del debate. En Mendoza hay zonas donde crecen discursos y comunidades antivacunas, lo que genera preocupación en el sistema de salud. Frente a ese escenario, adelantar dosis y reforzar la protección temprana aparece como una respuesta concreta para cuidar a los más chicos y sostener la inmunidad colectiva.