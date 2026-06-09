Cambia el recibo de sueldo desde junio: qué datos nuevos van a aparecer

La reglamentación de la reforma laboral obliga a mostrar con más detalle el costo laboral total, las contribuciones patronales, el sueldo bruto, los descuentos y el neto que percibe cada trabajador.

El recibo que llegará con el sueldo de junio puede traer una novedad visible para millones de trabajadores registrados: más datos, otra organización y un detalle que antes no siempre aparecía de forma clara. La reforma laboral puso el foco en cómo se informa el salario y en qué parte del costo total queda a la vista.

El cambio quedó formalizado con la Ley de Modernización Laboral 27.802, que modificó el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo e incorporó la obligación de incluir en el recibo las contribuciones y otros conceptos abonados por el empleador, con importes concretos vinculados a cada trabajador. Luego, el Decreto 407/2026 aprobó la reglamentación de ese artículo y estableció que la norma entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 1° de junio de 2026.

Qué cambia en el recibo de sueldo La modificación no apunta, por sí misma, a cambiar el sueldo de bolsillo, sino la forma en que se presenta la información. El nuevo comprobante deberá ordenar los datos en una estructura más completa: identificación del empleador y del trabajador, detalle de conceptos a cargo de la empresa, remuneración bruta con sus deducciones y remuneración neta. El modelo oficial del Anexo III muestra además una lectura “en cascada”, que parte del costo total del empleador y llega hasta el sueldo neto.

bono de sueldo reforma Uno de los puntos más llamativos será la incorporación de un resumen visual del costo laboral, con un gráfico circular que discrimina rubros como seguridad social, obra social, INSSJP, ART, conceptos sindicales, cámaras empresariales y otros cargos. La intención declarada en la reglamentación es mejorar la claridad del recibo y permitir que el trabajador vea no solo cuánto cobra, sino también qué componentes integran el costo laboral mensual.

Desde cuándo empieza a verse La aplicación aparece como un desafío inmediato para las áreas de recursos humanos, estudios contables y proveedores de sistemas de liquidación. Según el análisis publicado por iProfesional, el decreto no fijó una vigencia especial para el nuevo recibo, por lo que la obligación comenzó junto con la norma reglamentaria. En ese marco, el salario de junio surge como la primera liquidación de impacto masivo para ajustar el comprobante al esquema de cuatro secciones.