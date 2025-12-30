Calor extremo: una mujer se quemó los pies con la arena y tuvo que ser atendida de emergencia

El hecho ocurrió en Valeria del Mar y la víctima era una mujer de aproximadamente 30 años. Debió ser atendida por el servicio de emergencia del balneario.

Una mujer de aproximadamente 30 años debió ser atendida de emergencia luego de quemarse los pies con arena hirviendo en la ciudad de Valeria del Mar, ubicada en la Costa Argentina. Al igual que ella, otras personas tuvieron que ser asistidas por las altas temperaturas del suelo.

La víctima estaba festejando su cumpleaños en la playa junto a un grupo de amigas cuando, en un momento determinado, se descalzó y bajó corriendo a la arena para luego ir hacia el mar. Al regresar, debieron llamar al guardavidas y fue trasladada por el servicio de emergencia del balneario porque “la piel de la planta de los pies se le empezó a abrir como un libro”, según informó Clarín.

"Estaba inestable estaba cuando la vieron en la orilla, seguramente intentando calmar la quemazón, pero transcurridos unos minutos todo empeoró. El bañero la asistió junto a otros veraneantes que estaban en el lugar", dijeron los turistas que vieron el momento.