Calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará el termómetro durante los festejos de Año Nuevo

La ola de calor que acecha a la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores se prolongará durante toda la semana con temperaturas rozarán o llegarán a los 40 grados el miércoles en la celebración por Año Nuevo , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de los festejos por la llegada de 2026 cederán un poco las marcas térmicas, pero no será suficiente para que el clima agobiante se vaya, ya que se ubicarán en los 30 grados.

Por lo tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y sus alrededores se podrá cenar a la espera del Año Nuevo con la tradicional mesa afuera.

Para este martes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste y lo termómetros se ubicarán entre los 26 y 37 grados.

Ya el miércoles, víspera del Año Nuevo, se espera cielo parcialmente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 27 grados y una máxima de 38, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Para el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sureste rotado al noreste y las marcas térmicas irán de los 19 a los 30 grados.

El viernes tendría un cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 19 y los 28 grados, por lo que sería el día menos sofocante de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste girando al sudoeste, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 30.

En tanto, para el domingo se pronostica un cielo algo nublado con vientos del sudeste y marcas que oscilarán entre los 22 y los 31 grados.

Recomendaciones ante la ola de calor

De todas maneras, habrá que tener mucho cuidado con llevar a cabo actividades al aire libre y cuidar mucho a los adultos mayores y a los bebés de los golpes de calor, además de mantenerlos hidratados.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, mientras que se solicita un uso responsable de la energía eléctrica para evitar cortes en la red de media tensión.