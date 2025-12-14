Calladita, la cruda historia de una joven fue víctima de abuso y que invita a romper el silencio

A sus 29 años, Martina Troentle se sentó frente a su computadora y sintió la necesidad de escribir lo que había estado guardando durante años. Era una adolescente de 14 como cualquier otra, que trataba de encajar en los grupos escolares, de crecer y aceptarse pese a la presión de los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad en Argentina, que estaba descubriendo el deseo y la búsqueda de afecto, cuando la crueldad del mundo la golpeó de lleno y, siendo una menor de tan solo 14 años, se supo víctima de abuso sexual .

Ni en sus peores pesadillas había imaginado esos episodios desgarradores. Chicos de su misma edad la habían obligado a participar de encuentros sexuales sin respetar su falta de consentimiento. “Me sentí sucia, rota, completamente vulnerable”, confesó Martina en Calladita, una historia de abusos y silencios rotos , el libro que comenzó a escribir a fines del 2024, cuando sintió el impulso de contar su historia y, así, invitar a romper el silencio en cada caso de abuso.

En solo tres meses, Troentle terminó de redactar esa historia que supo esconder en el fondo de sí por varios años. El resultado no fue solo un libro, sino un proceso liberador de reflexión, de enfrentar el pasado y de sanar una herida que la había marcado desde la adolescencia .

En su relato, Martina comparte su dolorosa experiencia de abuso, de luchas internas con trastornos alimentarios y, finalmente, de cómo encontró la fuerza para romper el silencio. La autora, conocida por su trayectoria como especialista en marketing agropecuario, encontró en la escritura una forma de liberar un dolor que llevaba consigo desde los 14 años.

En diálogo con MDZ , la autora reveló que escribir fue una necesidad personal, un proceso terapéutico que surgió a raíz de una conversación con su madre. Estaban sentadas una junto a la otra mirando una película cuando Martina se preguntó: “¿Cómo puede ser que nunca le conté esto?". Entonces, comenzó su relato, con miedos, pero con la certeza de que su madre la acompañaría. Y así fue.

Lo que comenzó como una conversación sincera y profunda desembocó en un proyecto conjunto. Martina se encargó de escribir y su madre, aunque desconectada de la parte creativa, fue quien se encargó de gestionar todo lo relacionado con el libro y la difusión. "Le mandaba un párrafo, le preguntaba si le gustaba, pero no hacía mucho caso a sus opiniones", dijo sonriente la autora.

La parte reparadora de escribir un libro de su historia

Martina Troentle - ¿Cuál fue la parte más reparadora del proceso de escribir el libro?

De acuerdo con Troentle, la parte más reparadora del proceso fue terminar el libro. "Sentía que todo mi dolor estaba en este libro. Me pude sacar el peso", contó Martina. En la obra, la joven dedica un capítulo entero a cartas dirigidas a diferentes personas, inclusive, una carta para ella misma. “Fue muy difícil escribirle a la Martina de 14 años. Me costó mucho, porque me di cuenta de lo mal que me traté durante esos años”, aseguró.

Escribir esas cartas fue una forma de reconciliarse con su pasado y con la niña que fue. Aunque para Martina fue un proceso doloroso, también fue liberador. "Es algo que tenía en una nube, pero al escribirlo lo bajé a la realidad y pude enfrentarme a lo que pasó", explicó.

El título: un reflejo de lo que callamos

Martina Troentle: "Yo callé hasta que un día exploté"

El título del libro, Calladita, tiene una fuerte connotación, especialmente en el contexto de la sociedad que obliga a las mujeres a callar para no incomodar. "Siempre creí que callarme era la forma de ser aceptada, de no incomodar. Callé hasta que un día exploté", admitió Martina. Pero esa necesidad de guardar el dolor en silencio, de callar, fue lo que desencadenó la bulimia en su adolescencia, un círculo vicioso de sufrimiento emocional que terminó afectando a su salud física.

En la entrevista, la autora, además, reflexionó sobre cómo la sociedad, y especialmente las mujeres, son constantemente presionadas a permanecer calladas. “La belleza está en mostrarse genuino, no en callarse”, manifestó, en contraparte, con firmeza. Para ella, la verdadera fuerza radica en abrazar la incomodidad, en ser vulnerables y en hablar, aunque eso implique enfrentarse a lo que más duele. "Es necesario hablar de los tabúes, de los límites, de lo que sentimos. Si no nos permitimos hablar, estamos condenados a seguir callados", agregó.

La respuesta de los lectores: mensajes de valentía y apoyo

Desde la publicación de su libro, que también fue presentado en la Feria Internacional del Libro 2025, Martina recibió cientos de mensajes de apoyo, algunos de personas cercanas y otros de desconocidos. “Gracias a lo que escribiste, pude contárselo a mi familia”, rezan algunos de los mensajes que recibe. "Para mí, eso es lo más importante", aseveró Martina, visiblemente emocionada por las reacciones que ha recibido.

Martina Troentle A los 29 años, Martina decidió contar su historia. Gentileza

"El libro no solo fue para liberarme a mí, sino para darle voz a otras personas que no se atreven a hablar", concluyó.

Martina pudo transformar su dolor en valentía, convirtiéndose en un referente para aquellos que han sufrido en silencio. Su historia es un recordatorio de que el dolor puede ser sanado y que, a través de la escritura, la vulnerabilidad y la honestidad, es posible liberar el peso de lo callado, y dejar atrás la culpa que las víctimas nunca deberían cargar.

Cómo adquirir el libro Calladita

El libro está disponible a través de este link, al que también se puede acceder desde el perfil oficial de Martina Troentle.