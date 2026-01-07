Calendario escolar 2026: las fechas de inicio, cierre y vacaciones en todas las provincias
El Gobierno nacional confirmó cuándo empiezan y terminan las clases en 2026 en cada provincia y cómo quedaron distribuidos los recesos de invierno.
La Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario escolar 2026. El esquema fija fechas de inicio de clases, finalización y vacaciones de invierno para todas las jurisdicciones del país, con diferencias según la provincia.
El calendario escolar 2026 ya es oficial y establece un ciclo lectivo que, en la mayoría de las provincias, se extenderá entre fines de febrero y diciembre. La provincia que abrirá antes las aulas será Santiago del Estero, mientras que La Pampa será la última en finalizar el ciclo.
El esquema contempla también los períodos de vacaciones de invierno, que se distribuyen mayoritariamente entre principios y fines de julio, según la jurisdicción.
Fechas confirmadas en Ciudad y provincia de Buenos Aires
Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires ya habían anticipado sus calendarios.
- CABA: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre.
- Buenos Aires: comienzo el 2 de marzo y finalización el 22 de diciembre.
En ambos distritos, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.
Provincias que comienzan en febrero
Varias jurisdicciones optaron por iniciar el ciclo lectivo antes de marzo:
- Santiago del Estero: del 18 de febrero al 18 de diciembre, con vacaciones del 20 al 31 de julio.
- Chubut: del 23 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: del 23 de febrero al 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- San Luis: del 23 de febrero al 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: del 25 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- Mendoza y Neuquén: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 o 22 de diciembre, con vacaciones del 6 al 17 o del 13 al 24 de julio.
- Tierra del Fuego: del 24 de febrero al 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.
Provincias que inician en marzo
La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo el 2 de marzo:
- Catamarca: hasta el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- Chaco: mismo período lectivo, con receso del 20 al 31 de julio.
- Córdoba: cierre el 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.
- Corrientes: receso del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: vacaciones del 6 al 17 de julio.
- Formosa: finaliza el 17 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: cierre el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- Misiones, Río Negro y Salta: hasta el 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.
- San Juan y Santa Fe: vacaciones del 6 al 17 de julio.
- Tucumán: descanso del 13 al 24 de julio.