Calendario escolar 2026: las fechas de inicio, cierre y vacaciones en todas las provincias

El Gobierno nacional confirmó cuándo empiezan y terminan las clases en 2026 en cada provincia y cómo quedaron distribuidos los recesos de invierno.

El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar para el 2026 junto a los receso de invierno.

La Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario escolar 2026. El esquema fija fechas de inicio de clases, finalización y vacaciones de invierno para todas las jurisdicciones del país, con diferencias según la provincia.

El calendario escolar 2026 ya es oficial y establece un ciclo lectivo que, en la mayoría de las provincias, se extenderá entre fines de febrero y diciembre. La provincia que abrirá antes las aulas será Santiago del Estero, mientras que La Pampa será la última en finalizar el ciclo.

El esquema contempla también los períodos de vacaciones de invierno, que se distribuyen mayoritariamente entre principios y fines de julio, según la jurisdicción.

Fechas confirmadas en Ciudad y provincia de Buenos Aires Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires ya habían anticipado sus calendarios.

CABA : inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre.

: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre. Buenos Aires: comienzo el 2 de marzo y finalización el 22 de diciembre. En ambos distritos, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.