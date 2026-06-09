Cae la pobreza infantil: Unicef informó que es del 42,3% y es la más baja desde 2018

La pobreza infantil en la Argentina descendió al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, según un informe de Unicef Argentina. El organismo destacó una reducción de más de 1,3 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza respecto de 2024.

La pobreza infantil mostró una fuerte caída durante 2025, de acuerdo con el informe difundido este martes por Unicef Argentina. El estudio indicó que 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre del año pasado, frente a los 6,3 millones registrados un año antes.

Además, la indigencia infantil descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de menores de edad que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Los datos surgen del trabajo elaborado sobre la base de información oficial y reflejan una mejora respecto de los niveles observados durante 2024.

Uno de los aspectos más destacados del informe es que el 42,3% registrado en el segundo semestre de 2025 representa el nivel de pobreza infantil más bajo del país desde el primer semestre de 2018. El dato marca un punto de inflexión luego de varios años de deterioro y volatilidad en los indicadores sociales vinculados a la niñez y la adolescencia.

Según el organismo, la reducción observada durante el último año permitió que más de 1,3 millones de niñas, niños y adolescentes dejaran de vivir en hogares pobres. La mejora también se reflejó en la caída de la indigencia, que mostró una disminución significativa respecto de los niveles alcanzados previamente.

Del pico de 2024 a la recuperación de 2025

El estudio también permitió dimensionar la magnitud del deterioro registrado antes de la recuperación observada durante 2025. El momento más crítico de la serie analizada se produjo durante el primer semestre de 2024.

En ese período, la pobreza infantil alcanzó el 67,1%, mientras que la indigencia llegó al 27,3%. De acuerdo con los datos presentados por Unicef Argentina, alrededor de 8,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían entonces en hogares pobres y 3,3 millones se encontraban en situación de pobreza extrema.

La comparación entre ese escenario y los datos correspondientes al cierre de 2025 muestra una mejora significativa. Entre el pico registrado en la primera mitad de 2024 y el segundo semestre de 2025, cerca de tres millones de chicos dejaron de vivir en hogares pobres.

Al mismo tiempo, más de dos millones de niñas, niños y adolescentes abandonaron la condición de indigencia, según los cálculos difundidos por el organismo.

La advertencia de Unicef para 2026

Pese a la mejora reflejada en los indicadores, Unicef advirtió que la recuperación sigue siendo frágil. En ese sentido, proyectó que durante el primer semestre de 2026 podría producirse una reversión parcial de la tendencia descendente observada en los últimos meses.

Las estimaciones del organismo indican que la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia ascendería al 10,8%. De concretarse ese escenario, los indicadores mostrarían un incremento respecto de los valores registrados al cierre de 2025.

Según Unicef, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, la situación del mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar la trayectoria de estos indicadores durante los próximos meses.

Aun con la mejora registrada durante 2025 y con el dato más bajo desde el primer semestre de 2018, el organismo remarcó que la problemática mantiene una dimensión considerable. Más de cuatro de cada diez menores de 18 años continúan viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total, una situación que refleja la persistencia de desafíos estructurales vinculados a las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia en la Argentina.