Cada dos semanas muere un idioma: qué lenguas en peligro de extinción aún se hablan en Argentina

Cada 14 días, en algún punto del planeta, una lengua deja de escucharse para siempre. Así lo advierten informes de la Unesco , que alertan sobre una crisis silenciosa: de los más de 7.000 idiomas que existen, cerca del 40% corre riesgo de extinción. Detrás de cada pérdida no solo hay palabras que se apagan, sino miradas únicas sobre la historia, la naturaleza y la vida comunitaria.

Un relevamiento reciente de la plataforma de aprendizaje Preply estimó que más de 3.000 lenguas atraviesan una situación crítica. Esto significa que millones de personas hablan hoy un idioma que podría no existir en pocas décadas. El estudio subraya que aprender una lengua es tender puentes entre generaciones y culturas. Cuando ese idioma desaparece, el lazo se corta y con él se diluyen tradiciones, relatos orales y saberes ancestrales.

Las estadísticas muestran fuertes contrastes regionales. Oceanía concentra una gran cantidad de lenguas en estado crítico, mientras que en América Latina algunos países lideran los registros de idiomas amenazados. Europa tampoco queda al margen, con naciones que acumulan más de un centenar de lenguas vulnerables. Precisamente, el sondeo determinó que Nueva Guinea tiene el mayor número de lenguas en peligro crítico (367). Por su parte, en Latinoamérica Brasil es el país con más lenguas amenazadas (160) y en Europa es Rusia (107).

Hay una decena de idiomas originarios que aún se hablan a lo largo del país.

Aunque el panorama es complejo, existen experiencias que muestran que la recuperación es posible. En Australia, por ejemplo, una lengua originaria que había quedado sin hablantes en el siglo pasado logró revitalizarse gracias a programas educativos, canciones y materiales lingüísticos desarrollados por la comunidad. Casos similares se repiten en distintos puntos del mundo, impulsados por políticas públicas y trabajo colectivo.

Las razones que explican la extinción de un idioma son múltiples, pero suelen tener puntos en común. La globalización, la migración forzada y la presión económica empujan a las generaciones más jóvenes a priorizar lenguas dominantes que facilitan el acceso al trabajo y la educación formal. Incluso cuando existen esfuerzos de preservación, la transmisión intergeneracional se debilita.

En Argentina, no solo se habla el español.

Cuántas lenguas se hablan en Argentina

En Argentina hay más de 20 pueblos originarios que hablan al menos 14 lenguas. Sin embargo, solo tres cuentan con reconocimiento oficial a nivel provincial: el toba, el wichí y el mocoví, en Chaco. En tanto, otras lenguas como el guaraní y el quechua, superan el millón de hablantes si se considera su presencia en países vecinos, lo que las convierte en pilares culturales de la región.

idioma, hablar, argentina, pueblo, jujuy, norte argentino Shutterstock

Qué lenguas están en peligro de extinción en Argentina

Distintas iniciativas, como The Endangered Languages Project -impulsada por Google y National Geographic- documentaron cuáles son los idiomas que ya no se hablan o que sobreviven con muy pocos hablantes. Algunos desaparecieron junto con sus pueblos; otros resisten en comunidades reducidas, principalmente en la Patagonia y el norte del país.

Ona: también conocido como Selknam, era una lengua hablada en Tierra del Fuego cuyo idioma se perdió con la desaparición del pueblo homónimo en la década del 60.

Yagan: más conocido como Yamana. Según afirman, su última hablante fue Cristina Calderón, quien murió en 2022.

Tehuelche: también conocido como Aoniken, popular especialmente en la provincia de Santa Cruz.

Teuschen: originario de la zona de Chubut, también se lo conoció como Patagón y perdió a sus hablantes a principios del siglo pasado.

Gününa-Küne o Pehuelche: hablado en la actual Río Negro, desapareció en la década del 60.

Mapundugu, Mapuche o Araucano: otra de las lenguas patagónicas. Se estima que todavía es hablada por 8.413 personas en Argentina y 250.000 en Chile.

Aun así, especialistas coinciden en que no todo está perdido. Las experiencias de revitalización demuestran que, con recursos adecuados y compromiso social, una lengua puede volver a ocupar un lugar vivo. Preservarlas no es solo una cuestión lingüística: es una forma de proteger identidades, memorias y derechos culturales que siguen buscando ser escuchados.