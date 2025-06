Buxers: el equipo mendocino de básquet Mixed Ability que es pionero en Argentina

Buxers Mendoza El Mixed Ability propone integrar sin adaptar, manteniendo las reglas y la esencia del deporte. Buxers

En poco tiempo, el proyecto creció de forma exponencial: comenzaron con solo cinco personas y hoy ya suman más de 30. “La idea es que quien quiera hacer deporte Mixed Ability tenga más de una opción para elegir, y no que tenga que ir a rugby porque es lo único disponible”, explicó Analía en entrevista con MDZ, quien además destaca que no se trata solo de un espacio para personas con discapacidad, sino también para quienes no se sienten cómodos en otros ámbitos deportivos.