Burnout 2030: el agotamiento no será por trabajar más, sino por vivir saturados de complejidad digital

La hiperconectividad, las interrupciones y el caos digital empujan una nueva forma de agotamiento mental. Trabajar con interrupciones no nos favorecen

El agotamiento del futuro no grita. Se infiltra. Se manifiesta como irritabilidad, baja motivación.

Durante años asociamos el agotamiento con jornadas extensas, presión por resultados y falta de descanso. Sin embargo, el nuevo factor silencioso es la hiperconectividad fragmentada. No trabajar más horas necesariamente; trabajamos en más plataformas, más canales y con más interrupciones simultáneas que nunca. El problema ya no es solo la carga, sino la arquitectura caótica del trabajo digital.

Un estudio de Microsoft sobre tendencias laborales mostró que los trabajadores reciben en promedio más de 250 mensajes diarios entre correos, chats y reuniones virtuales, y que las interrupciones digitales pueden ocurrir cada pocos minutos. A esto se suma que más del 60% de las reuniones no tienen una agenda clara ni un objetivo definido. El resultado es una agenda fragmentada que impide la concentración profunda y aumenta la fatiga cognitiva.

La Organización Mundial de la Salud reconoció al burnout como fenómeno ocupacional en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sin embargo, los factores actuales han evolucionado. Hoy la sobrecarga no siempre es física ni siquiera horaria; es mental. Es la sensación permanente de tener diez ventanas abiertas, tres plataformas de mensajería activas y una bandeja de entrada que nunca se vacía. Es el cerebro funcionando en modo alerta constante.

El término tecnoestrés, acuñado en los años ochenta por Craig Brod y desarrollado luego por investigadores como Salvatore V. Spagnoli, describe precisamente este impacto psicológico negativo asociado al uso intensivo de tecnologías de la información. No se trata de rechazar la tecnología, sino de reconocer que su mal diseño organizacional genera ansiedad, dispersión y una falsa urgencia permanente.

Un informe de Deloitte sobre bienestar laboral advierte que el 77% de los trabajadores ha experimentado agotamiento en su empleo actual, y una proporción creciente señala que la dificultad para desconectarse digitalmente es un factor central. El trabajo híbrido y remoto, que amplió oportunidades y flexibilidad, también diluyó límites. El “siempre disponible” se convirtió en norma cultural.