Buenos Aires recibe a alcaldes iberoamericanos para definir la agenda urbana del futuro

La Ciudad de Buenos Aires será escenario del encuentro regional con la visita de alcaldes iberoamericanos como el de Madrid , José Luis Martínez-Almeida, y la participación de 22 capitales en la XXI Asamblea General y el Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.

En ese marco se discutirán prioridades en innovación, seguridad, movilidad y cooperación entre ciudades, entre otros temas.

Desde el lunes y hasta el jueves 6 de noviembre, el alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas , José Luis Martínez-Almeida, participará junto a las autoridades de Buenos Aires en encuentros institucionales, recorridos por proyectos urbanos y una conferencia conjunta, para reforzar el vínculo estratégico, cultural y económico entre ambas ciudades.

Su visita destaca cómo la cooperación fortalece la proyección internacional y el potencial de ambas capitales como referentes regionales en inversión, talento y desarrollo urbano. Esta agenda conjunta subraya el liderazgo de Buenos Aires y Madrid como ciudades pioneras en la construcción del futuro urbano y en la promoción de modelos de gestión innovadores y sostenibles.

“Este encuentro reafirma algo que todos sabemos: Iberoamérica es mucho más que una geografía o una herencia histórica. Es una identidad compartida, una red de ciudades que, desde Buenos Aires hasta Madrid y pasando por las 22 capitales que nos acompañan, trabajan juntas con una misma vocación: construir comunidades más justas, sostenibles y seguras para sus ciudadanos”, sostuvo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri.

Encuentro en Buenos Aires

En ese marco, también se celebrará el Encuentro Empresarial BA-Madrid. “Ecosistemas en diálogo: innovación, inversión y futuro”, un espacio de alto nivel que reunirá a líderes del sector privado para compartir visiones estratégicas sobre los desafíos y oportunidades económicas entre ambas ciudades, con foco en innovación, sostenibilidad y tecnología.

Este encuentro busca potenciar los lazos económicos y promover nuevas oportunidades de cooperación público-privada orientadas al crecimiento y la competitividad regional. Los días 5 y 6 de noviembre Buenos Aires será sede de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y del Foro “Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común”, liderados también por la Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo.

La Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la red, reunirá a los alcaldes y representantes de las capitales iberoamericanas para aprobar la nueva agenda estratégica de la organización, renovar su estructura de conducción y definir las prioridades políticas y de cooperación que guiarán la acción de la UCCI en los próximos años.

En paralelo, el Foro de Ciudades Iberoamericanas funcionará como un espacio de intercambio técnico y diálogo entre gobiernos locales, con paneles temáticos sobre innovación y economía urbana, movilidad y transporte, seguridad y prevención comunitaria, desarrollo cultural y turístico, inclusión social, gobernanza local y sostenibilidad ambiental.

Participarán alcaldes, expertos internacionales, representantes de organismos multilaterales y académicos, con foco en el rol central de las ciudades como motores del desarrollo sostenible y la integración regional. La agenda fortalecerá la cooperación internacional y el intercambio de experiencias, consolida redes estratégicas entre ciudades y reafirma el liderazgo de Buenos Aires como epicentro regional de innovación, planificación urbana y desarrollo sostenible, con una proyección global basada en la apertura, la inversión y un modelo urbano inclusivo, creativo y orientado al futuro.