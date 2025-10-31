Buenos Aires recibe a alcaldes iberoamericanos para definir la agenda urbana del futuro
Con la visita de alcaldes de Madrid y 22 capitales, Buenos Aires será sede de la XXI Asamblea de la UCCI y del Foro “Ciudades Iberoamericanas”.
La Ciudad de Buenos Aires será escenario del encuentro regional con la visita de alcaldes iberoamericanos como el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la participación de 22 capitales en la XXI Asamblea General y el Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
En ese marco se discutirán prioridades en innovación, seguridad, movilidad y cooperación entre ciudades, entre otros temas.
Te Podría Interesar
Desde el lunes y hasta el jueves 6 de noviembre, el alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, José Luis Martínez-Almeida, participará junto a las autoridades de Buenos Aires en encuentros institucionales, recorridos por proyectos urbanos y una conferencia conjunta, para reforzar el vínculo estratégico, cultural y económico entre ambas ciudades.
Su visita destaca cómo la cooperación fortalece la proyección internacional y el potencial de ambas capitales como referentes regionales en inversión, talento y desarrollo urbano. Esta agenda conjunta subraya el liderazgo de Buenos Aires y Madrid como ciudades pioneras en la construcción del futuro urbano y en la promoción de modelos de gestión innovadores y sostenibles.
“Este encuentro reafirma algo que todos sabemos: Iberoamérica es mucho más que una geografía o una herencia histórica. Es una identidad compartida, una red de ciudades que, desde Buenos Aires hasta Madrid y pasando por las 22 capitales que nos acompañan, trabajan juntas con una misma vocación: construir comunidades más justas, sostenibles y seguras para sus ciudadanos”, sostuvo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Encuentro en Buenos Aires
En ese marco, también se celebrará el Encuentro Empresarial BA-Madrid. “Ecosistemas en diálogo: innovación, inversión y futuro”, un espacio de alto nivel que reunirá a líderes del sector privado para compartir visiones estratégicas sobre los desafíos y oportunidades económicas entre ambas ciudades, con foco en innovación, sostenibilidad y tecnología.
Este encuentro busca potenciar los lazos económicos y promover nuevas oportunidades de cooperación público-privada orientadas al crecimiento y la competitividad regional. Los días 5 y 6 de noviembre Buenos Aires será sede de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y del Foro “Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común”, liderados también por la Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo.
La Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la red, reunirá a los alcaldes y representantes de las capitales iberoamericanas para aprobar la nueva agenda estratégica de la organización, renovar su estructura de conducción y definir las prioridades políticas y de cooperación que guiarán la acción de la UCCI en los próximos años.
En paralelo, el Foro de Ciudades Iberoamericanas funcionará como un espacio de intercambio técnico y diálogo entre gobiernos locales, con paneles temáticos sobre innovación y economía urbana, movilidad y transporte, seguridad y prevención comunitaria, desarrollo cultural y turístico, inclusión social, gobernanza local y sostenibilidad ambiental.
Participarán alcaldes, expertos internacionales, representantes de organismos multilaterales y académicos, con foco en el rol central de las ciudades como motores del desarrollo sostenible y la integración regional. La agenda fortalecerá la cooperación internacional y el intercambio de experiencias, consolida redes estratégicas entre ciudades y reafirma el liderazgo de Buenos Aires como epicentro regional de innovación, planificación urbana y desarrollo sostenible, con una proyección global basada en la apertura, la inversión y un modelo urbano inclusivo, creativo y orientado al futuro.