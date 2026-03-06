Becas Progresar marzo 2026: cuánto se cobra este mes y quiénes reciben el monto completo

En marzo de 2026, las Becas Progresar vuelven a ocupar un lugar central en la agenda educativa argentina. El programa, destinado a acompañar a estudiantes de distintos niveles, ya tiene definidos los montos que se acreditan este mes. La cifra varía según la línea y no todos los beneficiarios perciben el total informado.

El importe más alto anunciado es de $35.000 mensuales. Sin embargo, ese valor corresponde únicamente a una de las modalidades. En los demás casos, lo que efectivamente se deposita en la cuenta es $28.000 por mes. La diferencia no se pierde: queda retenida y se paga al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante demuestre que mantuvo la condición de alumno regular.

El programa Becas Progresar está diseñado para respaldar a quienes necesitan apoyo económico para estudiar. Contempla tres líneas principales. Progresar Obligatorio está dirigida a quienes deben completar la educación primaria o secundaria. Progresar Superior apunta a estudiantes terciarios, universitarios y de enfermería. Progresar Trabajo se orienta a la formación profesional y capacitación en oficios.

En la mayoría de las líneas se aplica una retención mensual. Esa porción se acumula y solo se libera cuando se acredita asistencia y cumplimiento académico. El objetivo es garantizar que el acompañamiento económico esté vinculado a la continuidad real de los estudios.

Los pagos se realizan a través de una cuenta bancaria o una billetera virtual informada al momento de la inscripción. Este mecanismo permite una transferencia directa y reduce trámites presenciales.

Requisitos para acceder al beneficio

El acceso no es automático. Existen condiciones económicas y personales que deben cumplirse. El ingreso del grupo familiar no puede superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se trata de un criterio pensado para priorizar a quienes enfrentan mayores dificultades para sostener su formación.

También es obligatorio residir legalmente en el país. Pueden postularse argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia formal. La presentación del Documento Nacional de Identidad es indispensable.

Otro punto clave es la regularidad escolar. Solo los estudiantes inscriptos oficialmente en una institución educativa pueden cobrar la beca. La edad mínima es de 14 años. En ciertos casos, el límite general se extiende: personas con hijos menores en hogares monoparentales pueden acceder hasta los 35 años. Además, no rige tope etario para integrantes de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes.

Un respaldo para sostener la trayectoria educativa

Cada año, la Secretaría de Educación define montos, plazos y condiciones. El programa forma parte de una política pública que busca reducir el abandono escolar y promover la formación académica y laboral.

La retención parcial no implica una quita definitiva. Es una herramienta de control para verificar que el estudiante continúe cursando. Una vez comprobada la regularidad, el dinero retenido se acredita.

En marzo de 2026, el esquema es claro: $35.000 para una de las líneas y $28.000 para las restantes, con un saldo pendiente sujeto a evaluación. Para miles de jóvenes y adultos, esta ayuda representa la posibilidad de seguir estudiando sin que la situación económica sea un obstáculo determinante.