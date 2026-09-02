Balearon a un lobo marino, lo encontraron tirado en la playa y murió tras varios días de agonía

El ejemplar, de casi 200 kilos, había recibido un disparo en el hombro derecho. Pese a la asistencia veterinaria, una infección avanzada derivó en una sepsis.

Un lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) de casi 200 kilos murió luego de permanecer varios días con una grave herida causada por un disparo de arma de fuego. El animal había sido encontrado en las inmediaciones del muelle de Santa Teresita y fue asistido tras un aviso de la Fundación BioCosta.

Al momento del rescate, el ejemplar se encontraba en un estado delicado: permanecía prácticamente inmóvil, mostraba un marcado decaimiento y apenas reaccionaba ante la presencia de personas. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, donde los veterinarios intentaron estabilizarlo, aunque finalmente murió.

Fundación Mundo Marino El informe de la muerte del lobo marino La necropsia determinó que el proyectil había impactado en el hombro derecho, provocándole una grave fractura ósea y una contusión pulmonar. Según explicó la médica veterinaria Juana Caferri, la herida presentaba signos de una infección muy avanzada y alteraciones en los tejidos compatibles con varios días de evolución.

El disparo no le provocó la muerte de manera inmediata. El lobo marino permaneció con vida durante varios días mientras su estado empeoraba y avanzaba la infección. Finalmente, la sepsis, una respuesta generalizada del organismo frente a una infección, produjo el deterioro progresivo que terminó causando su fallecimiento.

El hallazgo de red de pesca en el estómago Durante los estudios también fueron encontrados restos de redes de pesca en el estómago del animal, una evidencia de que había tenido contacto con artes de pesca. Sin embargo, desde Mundo Marino aclararon que ese hallazgo no permite relacionar directamente esa interacción con el disparo ni determinar quién fue responsable del ataque.