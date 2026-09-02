Grabaron a un hombre tirando basura desde una camioneta en la banquina

Ante la advertencia de tormentas y posibles inundaciones por El Niño, los municipios han intensificado los operativos de limpieza pero no dan abasto ante la conducta repetida de algunos vecinos que siguen arrojando basura en la vía pública. En general, eligen baldíos y las banquinas de las rutas y caminos.

Esta vez, las cámaras de seguridad de un vecino de San Rafael captaron a dos hombres en una camioneta arrojando bolsas de gran tamaño con basura en el frente de una vivienda particular.

Los hombres estacionaron frente a una casa y arrojaron grandes bolsas de basura en la banquina.

"Pese a los permanentes operativos de limpieza que lleva adelante la Municipalidad de San Rafael, siguen apareciendo vecinos que arrojan residuos en lugares indebidos, generando basurales y perjudicando los espacios públicos, indicaron desde la comuna del sur provincial.

"Recordamos una vez más que está terminantemente prohibido arrojar residuos, escombros, restos de poda o cualquier otro tipo de desecho en la vía pública y espacios no habilitados, y que este tipo de conductas puede derivar en fuertes sanciones para los responsables", agregaron.

Además, detallaron los últimos casos registraros y denunciados. Uno de los últimos episodios ocurrió es martes por la mañana en la zona de Sarmiento y Callejón La Suerte, en Las Paredes. Allí, una camioneta Chevrolet gris fue registrada mientras dos personas descendían bolsas con residuos domiciliarios y las arrojaban al costado del camino, a plena luz del día.

Desde la comuna piden a los vecinos contribiur en la limpieza del departamento.

El otro caso se produjo el sábado en calle Las Vírgenes al 1350. En esa oportunidad, otra camioneta Mitsubishi, color blanco, fue captada por las cámaras de los vecinos arrojando restos de poda de grateus prácticamente frente a una propiedad privada.

Cuidado de espacios públicos

Desde, la comuna informaron que realizaron operativos permanentes de limpieza y recolección en diferentes puntos del departamento. "Mantener limpios los espacios comunes resulta imposible sin el compromiso y la colaboración de los vecinos", indicaron.

Además, ante situaciones de este tipo, solicitaron dar aviso al 0800-222-0600 o realizar el reporte mediante la asistente virtual Rafaella en sanrafael.gov.ar.