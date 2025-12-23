Baja la temperatura y hay probabilidad de tormentas: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció una máxima de 33ºC y probabilidad de tormentas aisladas.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia para este miércoles 24 de diciembre una jornada con nubosidad variable y leve descenso de la temperatura en Mendoza, con probabilidad de tormentas aisladas. La mínima será de 20ºC y la máxima de 33ºC.
Así estará el tiempo este miércoles 24 en Mendoza
- Viento: circulación de viento desde el sur, a partir de las 8 y hasta las 21, con intensidad moderada (aproximadamente 35 km/h), en zonas Sur, Este, Valle de Uco y Gran Mendoza. Se espera un día ventoso en general en toda la provincia.
- Nubosidad: desde las 11, probabilidad de inestabilidad en el Este provincial, en los departamentos de La Paz y límites con San Luis. Cielo seminublado en Malargüe a partir de las 16. Posteriormente, nubosidad parcial entre las 21 y 22 en el Oeste de Valle de Uco y Gran Mendoza, con cielo mayormente nublado por poco tiempo hasta la medianoche. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: generalmente despejado durante toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El jueves, en tanto, se anuncia “muy caluroso”, con una máxima que alcanzaría los 36ºC. El viernes se mantendrían las condiciones y se suma la probabilidad de tormentas hacia la noche.