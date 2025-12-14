Baja la temperatura este domingo en Mendoza y hay alerta por lluvias y granizo

El pronóstico para Mendoza indica un domingo mayormente nublado, con lluvias aisladas y descenso de la temperatura.

El domingo estará marcado por lluvias y descenso de la temperatura en Mendoza, según el pronóstico oficial.

El domingo se presentará con condiciones inestables en Mendoza, en una jornada marcada por el descenso de la temperatura y la presencia de precipitaciones. El cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia, con un escenario más complejo hacia zonas de mayor altura.

A medida que avance el día, soplarán vientos moderados del sudeste y las precipitaciones ganarán intensidad, especialmente en cordillera. Este contexto mantendrá el tiempo inestable durante gran parte de la jornada, con mayor impacto durante la tarde y la noche, cuando los fenómenos podrían intensificarse.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias. Según el organismo, "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual".

Además, en las cotas más elevadas, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve, lo que podría generar complicaciones adicionales en sectores de montaña.

mapa_alertas (38) El viento Zonda afectará sectores del sur de Mendoza durante la jornada del domingo. Habrá viento Zonda en el sur de Mendoza En paralelo a las lluvias, rige una alerta amarilla por viento Zonda en el sur provincial, especialmente en Malargüe. De acuerdo con el SMN, “el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, un fenómeno que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.