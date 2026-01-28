Ayuda escolar: cómo es el trámite en Anses y sus requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) brindó precisiones sobre el procedimiento que deben seguir las familias para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un aporte económico que acompaña a los hogares al inicio del ciclo lectivo. Los detalles.

El beneficio, que este año fue actualizado a $85.000 por hijo, busca colaborar con los gastos vinculados a la educación , como útiles, libros y otros materiales necesarios para el año escolar.

El beneficio está dirigido a personas que cobran asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos en edad escolar. Los requisitos básicos son: que los menores tengan entre 45 días y hasta cumplir 18 años y que estén inscritos en una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de niños y adolescentes con discapacidad, no existe un tope de edad para recibir la ayuda, siempre que asistan a establecimientos educativos, talleres protegidos o reciban apoyo terapéutico o educativo reconocido.

El organismo recordó que para cobrar esta prestación es imprescindible acreditar la escolaridad de cada hijo ante ANSES, y este trámite debe realizarse anualmente, incluso si la familia ya cobró el beneficio en años anteriores.

El paso a paso para gestionar la ayuda es el siguiente:

Ingresar a “mi Anses” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Hijos > Presentar Certificado Escolar para generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimir el certificado, llevarlo al establecimiento educativo para que se completen los datos requeridos y lo firmen.

Una vez firmado, sacar una foto o escanear el documento y volver a cargarlo en la sección de mi ANSES para completar la presentación.

La Anses informa que este trámite puede hacerse de forma digital desde la página web o la aplicación mi ANSES y que es válido presentarlo en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de cada año para habilitar el pago automático en los meses siguientes.

La Ayuda Escolar Anual se abona una vez al año tras la validación de la escolaridad, y su acreditación se efectúa en fechas que varían según cuándo se complete y presente el certificado.

Las familias que no recibieron el beneficio en marzo pueden cobrarlo en pagos posteriores siempre que hayan cumplido con la presentación dentro de los plazos establecidos por la Anses.