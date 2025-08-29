Aumento salarial: cuánto cobrarán las Fuerzas Armadas en septiembre
En septiembre las Fuerzas Armadas percibirán un nuevo incremento salarial. Los haberes irán desde los $597.297.
Septiembre está a la vuelta de la esquina y el personal de las Fuerzas Armadas recibirá un nuevo aumento en sus haberes. La actualización forma parte del esquema de incrementos escalonados dispuesto para el segundo semestre de 2025, que se aplica de manera mensual.
La medida surge de la resolución conjunta 63/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri. El texto determinó la necesidad de ajustar los haberes del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, en sintonía con los criterios aplicados en otros sectores de la Administración Pública Nacional.
Te Podría Interesar
De acuerdo con esta disposición, los incrementos ya pueden calcularse hasta noviembre, lo que otorga previsibilidad a los haberes militares. En septiembre, el sueldo más alto será de $2.749.104 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General, mientras que el más bajo corresponderá a un Voluntario de segunda o Marinero de segunda, con $597.297.
Cuánto cobrarán en septiembre
A partir del 1° de septiembre de 2025, los haberes para el personal militar serán los siguientes:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154
- Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202
- Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045
- Suboficial Mayor: $1.374.550
- Suboficial Principal: $1.218.571
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227
- Sargento, Cabo Principal: $853.088
- Cabo Primero: $765.596
- Cabo, Cabo Segundo: $708.603
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297
Qué implica el aumento
Este esquema de subas mensuales, vigente desde junio y que se extenderá hasta noviembre, permite a los integrantes de las Fuerzas Armadas anticipar la evolución de sus ingresos. La grilla oficial establece montos definidos para cada rango y se aplica de manera uniforme en las tres fuerzas, con fondos provenientes del Ministerio de Defensa.
La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este caso, los haberes para septiembre son:
- Comisario Inspector: $847.444
- Comisario: $813.414
- Sub Comisario: $756.588
- Oficial Principal: $659.846
- Oficial Inspector: $600.275
- Oficial Subinspector: $502.044
- Oficial Ayudante: $415.856
- Oficial Subayudante: $365.748
- Subescribiente: $497.164
- Sargento Primero: $451.153
- Sargento: $432.346
- Cabo: $346.665
- Agente de Primera: $335.079
- Agente de Segunda: $329.655