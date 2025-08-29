Aumento salarial: cuánto cobrarán las Fuerzas Armadas en septiembre

Septiembre está a la vuelta de la esquina y el personal de las Fuerzas Armadas recibirá un nuevo aumento en sus haberes. La actualización forma parte del esquema de incrementos escalonados dispuesto para el segundo semestre de 2025, que se aplica de manera mensual.

La medida surge de la resolución conjunta 63/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri. El texto determinó la necesidad de ajustar los haberes del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, en sintonía con los criterios aplicados en otros sectores de la Administración Pública Nacional.

De acuerdo con esta disposición, los incrementos ya pueden calcularse hasta noviembre, lo que otorga previsibilidad a los haberes militares. En septiembre, el sueldo más alto será de $2.749.104 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General, mientras que el más bajo corresponderá a un Voluntario de segunda o Marinero de segunda, con $597.297 .

Escala salarial de las Fuerzas Armadas con los haberes actualizados entre junio y noviembre de 2025.

A partir del 1° de septiembre de 2025, los haberes para el personal militar serán los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154

Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202

Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045

Suboficial Mayor: $1.374.550

Suboficial Principal: $1.218.571

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227

Sargento, Cabo Principal: $853.088

Cabo Primero: $765.596

Cabo, Cabo Segundo: $708.603

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297

Qué implica el aumento

Este esquema de subas mensuales, vigente desde junio y que se extenderá hasta noviembre, permite a los integrantes de las Fuerzas Armadas anticipar la evolución de sus ingresos. La grilla oficial establece montos definidos para cada rango y se aplica de manera uniforme en las tres fuerzas, con fondos provenientes del Ministerio de Defensa.

La resolución también abarca al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este caso, los haberes para septiembre son: