Aumento mamario: cirugía sin sangrado, ¿mito o realidad?

Un estudio sobre más de 700 pacientes demuestra que es posible realizar aumentos mamarios prácticamente sin sangrado al mapear con precisión los vasos sanguíneos de la mama.

La cirugía de aumento mamario sin sangrado fue durante años un objetivo aspiracional en la medicina estética. Sin embargo, lograrlo requiere algo más que destreza manual: demanda un conocimiento profundo de la anatomía vascular y un método sistemático que pueda replicarse con seguridad.

Hoy, luego de años de investigación y una serie clínica de más de 700 casos, es posible afirmar que la cirugía sin sangrado no es un mito, sino una realidad alcanzable cuando se comprende exactamente dónde están los vasos sanguíneos y cómo abordarlos de forma preventiva.

Cirugia La cirugía sin sangrado no es un mito, sino una realidad alcanzable. Archivo. El aumento mamario es uno de los procedimientos estéticos líderes Según el último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) presentado en 2025, esta intervención se mantiene en el podio de las cirugías más realizadas, formando parte de los 3,9 millones de procedimientos mamarios anuales registrados en todo el mundo. En Estados Unidos, la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos registró 296.568 procedimientos en 2022, lo que reflejó un incremento del 4% respecto a los años previos a la pandemia. A pesar de su popularidad, el hematoma postoperatorio sigue siendo una complicación temida que puede comprometer el resultado estético. El problema fundamental fue que, durante décadas, se trabajó con secuencias de disección basadas en la inserción muscular y no en el mapeo vascular. Operar sin un mapa preciso de los vasos perforantes es como intentar conducir en una ciudad desconocida sin GPS.

Un mapa vascular para el quirófano Para resolver esto, un equipo de investigación se propuso crear ese “GPS vascular”. Se inició un estudio que combinó la disección de diez tejidos cadavéricos frescos con el análisis de imágenes avanzadas. Se identificó la presencia de ocho vasos perforantes constantes y un amplio espacio avascular retropectoral. Para confirmar estos hallazgos en quirófano, se utilizó tecnología de indocianina verde (ICG) y ecografía Doppler portátil, lo que nos permitió “ver” los vasos en tiempo real y corroborar que el mapa anatómico era preciso antes de realizar cualquier procedimiento.

cirugias Operar sin un mapa preciso de los vasos perforantes es como intentar conducir en una ciudad desconocida sin GPS. Archivo. Con esta información, se desarrolló una secuencia de disección dividida en cuatro zonas anatómicas: