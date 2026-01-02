Aumentaron los boletos de colectivos y subte: las nuevas tarifas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires
Desde este viernes rige un aumento del 4,5% en los boletos de colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como en el subte porteño, con tarifas que varían según la distancia recorrida.
El mes de enero empezó con nuevos aumentos en el transporte, ya que, el boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires subieron en un 4,5%.
De esta manera, el pasaje con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.
En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.
El siguiente es el detalle de los nuevos precios de los colectivos:
Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11
- Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822
- Viajes de 12 a 27 km: $880,86
Boleto de colectivos en CABA
- El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37
- Recorrido de 3 a 6 km: $690.
- Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.
- Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.