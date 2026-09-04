Aumentaron las multas de tránsito en septiembre: cuánto cuesta cada infracción en CABA y Provincia

Las multas de tránsito aumentaron en septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF). El mecanismo determina cuánto deben pagar los conductores por las distintas infracciones, aunque cada distrito tiene su propio sistema de actualización.

Las multas no tienen un valor fijo ni se ajustan directamente por inflación. Se calculan a partir de una UF, cuyo precio se actualiza periódicamente y funciona como referencia para determinar el costo de cada infracción.

En septiembre coincidió el aumento de las multas de tránsito en CABA y la provincia de Buenos Aires.

El monto final depende de la cantidad de UF asignadas a cada falta y del valor vigente de esa unidad. Por eso, cuando aumenta la UF, también suben las multas expresadas en pesos.

En septiembre coincidieron las actualizaciones de CABA y la provincia de Buenos Aires, aunque cada jurisdicción utiliza un mecanismo diferente para establecer el valor de la unidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la UF pasó de $949,99 a $1.173,08, lo que representa un aumento de alrededor del 23,5%. El nuevo valor rige desde el 2 de septiembre de 2026 hasta el 1° de marzo de 2027.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la UF pasó de $2.271 a $2.281, una suba cercana al 0,4%. El nuevo monto rige durante septiembre y octubre de 2026.

Cómo se actualiza la Unidad Fija en CABA y Provincia

En CABA, la actualización es semestral y toma como referencia el precio de la nafta de mayor octanaje. El nuevo valor empezó a regir el 2 de septiembre.

En la provincia de Buenos Aires, la actualización es bimestral y la UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Cuánto cuestan las multas más frecuentes en CABA

Con el nuevo valor de la UF, algunas de las infracciones más comunes en la Ciudad quedaron de la siguiente manera:

Conducir sin licencia: $58.654.

No respetar la velocidad mínima: $82.115,60.

No usar el cinturón de seguridad: $117.308.

Usar el celular mientras se conduce: $117.308.

Enviar mensajes de texto: $234.616.

Violar un semáforo: entre $351.924 y $1.759.620.

Estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad o en rampas: $351.924.

Exceder los 140 km/h: entre $469.232 y $4.692.320.

La infracción más cara de esta lista es el exceso extremo de velocidad, que puede alcanzar los $4.692.320.

Multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, los nuevos valores para septiembre y octubre son:

Exceso de velocidad: entre $342.150 y $2.281.000.

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.140.500 y $2.737.200.

Conducir sin seguro: entre $684.300 y $2.281.000.

Mal estacionamiento: entre $114.050 y $228.100.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: entre $456.200 y $2.281.000.

Pasar un semáforo en rojo: entre $684.300 y $2.281.000.

Circular en contramano o por la banquina: entre $456.200 y $2.281.000.

No utilizar cinturón de seguridad o casco: entre $228.100 y $1.140.500.

Circular con la VTV vencida: entre $684.300 y $2.281.000.

Además, negarse a realizar un test de alcoholemia puede generar una multa de hasta $2.737.200, por encima del valor máximo de varias de las infracciones más habituales.

Cuándo prescriben las multas de tránsito

El plazo de prescripción de las multas también depende de la jurisdicción.

La Ley Nacional de Tránsito establece como criterio general que las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene esta distinción entre infracciones leves y graves.

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: las infracciones prescriben a los cinco años desde la fecha en que fueron cometidas, sin distinguir entre faltas leves y graves.