Aumentan las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires: a cuánto ascienden las infracciones

Las sanciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires registran un nuevo incremento. Los conductores deberán estar más que atentos.

La Provincia de Buenos Aires implementa un nuevo esquema de multas de tránsito que marca un salto significativo respecto a las sanciones anteriores. Mientras que hasta la última actualización el valor máximo rondaba los 100.000 pesos, ahora ciertas infracciones podrían escalar hasta los 1.807.000 pesos.

El caso más extremo corresponde al exceso de velocidad cuando se suma a la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), una combinación que ahora derivará en sanciones millonarias. Esta medida busca desalentar conductas que multiplican el riesgo en el tránsito.

¿Cuánto cuestan las infracciones tras el nuevo aumento en PBA? Aquel caso no es la única infracción que sufrió modificaciones drásticas. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, circular en contramano o por la banquina, y cruzar un semáforo en rojo tendrán multas que oscilarán entre los 180.700 y los 903.000 pesos. Estas cifras representan un endurecimiento sustancial del sistema sancionatorio provincial.