Atención: trabajan en un transitado tramo de Boulogne Sur Mer y hay desvíos

La rotura de un caño de Aysam obligó a cerrar un tramo de la avenida en dirección norte. Recomiendan tomar vías alternativas.

El corte en Boulogne Sur Mer se mantendrá hasta que finalicen las reparaciones.

Un socavón generado por la rotura de un caño de Aysam obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la avenida Boulogne Sur Mer, a la altura de su intersección con Juan B. Justo. El corte afecta la trocha con sentido hacia el Norte, entre las calles Avellaneda y Juan B. Justo, según informaron desde la Municipalidad de Ciudad.

Pese a la medida, el resto de los carriles de Boulogne Sur Mer y de Juan B. Justo continúan habilitados, con presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación y garantizar mayor seguridad a los automovilistas.

Desvíos en Boulogne Sur Mer: por dónde conviene ir Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución por la zona y, en lo posible, optar por vías alternativas para quienes deban dirigirse hacia el Norte. Entre las opciones más recomendadas figuran Paso de los Andes y Olascoaga, con el fin de evitar demoras y congestionamientos.

ciudad La transitada zona afectada, en calle Boulogne Sur Mer de Ciudad. Google Maps