Atención madres: por qué motivos Anses puede suspender AUH en julio

Una de las razones principales por las que Anses puede suspender el cobro es si se supera el tope de ingresos. Si el titular comenzó a percibir un salario mayor al permitido o si tiene ingresos formales que no fueron declarados, el organismo puede frenar el pago de manera automática. Lo mismo puede suceder si hay inconsistencias en la información laboral o si no se actualizan los datos en Mi Anses .

No presentar la Libreta AUH también puede frenar el pago

Otro motivo clave de suspensión es no presentar la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación de los hijos. Si no se entrega antes del 31 de diciembre, no solo se suspende el pago mensual, sino que también se pierde el 20% acumulado. También puede haber bloqueos si faltan datos personales o familiares.