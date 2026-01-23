Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, este fin de semana se realizarán tareas en una transitada zona del centro de Mendoza.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 24 y domingo 25 de enero. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en un departamento el sábado y en algunas zonas del centro mendocino el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 24/01
Tunuyán
- En calle Patricios, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 8.00 a 12.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 25/01
Ciudad
- En calle 9 de Julio, entre Gutiérrez y Espejo. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Perú, entre Sarmiento y Montevideo. De 9.00 a 13.00 h.