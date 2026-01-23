Presenta:

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, este fin de semana se realizarán tareas en una transitada zona del centro de Mendoza.

Las tareas de mantenimiento de Edemsa continúan durante el fin de semana.

Santiago Tagua/MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 24 y domingo 25 de enero. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en un departamento el sábado y en algunas zonas del centro mendocino el domingo.

Cortes de luz programados para este sábado 24/01

Tunuyán

  • En calle Patricios, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 8.00 a 12.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 25/01

Ciudad

  • En calle 9 de Julio, entre Gutiérrez y Espejo. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle Perú, entre Sarmiento y Montevideo. De 9.00 a 13.00 h.

