Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son cuatro los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 28 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cuatro los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 28/01
Ciudad
- Entre calles Gran Capitán, Padre Llorens y Av. Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calle Libertador San Martín con Ruta Provincial N°52 y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 12.15 h.
San Rafael
- En calle Rawson, entre avenidas Rivadavia e Yrigoyen. En el barrio TAC y en Bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Bertani, entre El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.