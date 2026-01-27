Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles

Según el cronograma de Edemsa, son cuatro los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 28 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son cuatro los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras y San Rafael.

Te Podría Interesar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2016270148768870543&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este miércoles 28/01

Ciudad

  • Entre calles Gran Capitán, Padre Llorens y Av. Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En la intersección de calle Libertador San Martín con Ruta Provincial N°52 y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 12.15 h.

San Rafael

  • En calle Rawson, entre avenidas Rivadavia e Yrigoyen. En el barrio TAC y en Bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Bertani, entre El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

Archivado en

Notas Relacionadas