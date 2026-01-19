Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en diez departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 20 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 20/01
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Espejo, Perú y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- Entre calles Agustín Álvarez, Juan Agustín Maza, Dr. Moreno y Ruta Provincial N°52. En calle Rawson, entre Luján y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de Rawson, y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Carrodilla, Terrada, Isla de los Estados, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.45 a 11.45 h.
- Entre calles Congreso de Tucumán, Gascón, Acceso Sur y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la Lateral Norte del Acceso Este, hacia el norte de calle San Pedro, y adyacencias; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priluski. En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En callejón Núñez, hacia el sur de calle Santa María de Oro. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro, y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pueyrredón, hacia el sur de barrio Jardín Rodeo, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.
Lavalle
- En callejón San Pedro, entre Villalobos y Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Peralta, entre Peralta y Ruta Provincial N°89. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92, entre calle Semillón y Bodega Jardín Enchanté; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Lavalle, 9 de Julio, San Martín Sur y Patricias Mendocinas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, en las inmediaciones de la Zona Industrial. En barrio Cooperativa Los Viñedos; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta N°92; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Luis Tirasso, entre Sardi y Mahia. En el camping Unión Empleados de Comercio (UEC). De 9.00 a 12.00 h.
- En callejón Mora, entre calles La Vilina y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle El Palomar, entre Estanislao Salas y Luis Tirasso; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Bartolomé Mitre, Juan Agustín Maza, Chaco y Chubut. En la Penitenciaria San Rafael. De 16.30 a 18.00 h.
- En calle Guiraldes, entre Los Sauces y Capdeville. De 8.30 a 10.30 h.