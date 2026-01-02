Atención: Edemsa anunció las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de San Rafael a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 3 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Cortes de luz programados para este sábado 3/1
San Rafael
- Entre calles Bartolomé Mitre, Neuquén, Maza y Chaco, Afecta al Ministerio de Seguridad, Cárcel de Encausados y zonas aledañas. De 16.00 a 18.00 h.
- Entre calles Alberdi, Emilio Civit, Islas Malvinas y Brasil. De 18.30 a 20.00 h.
- En Ruta Provincial N°173, en Loteo Las Mercedes y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.00 a 10.00 h.