Atención docentes: el anuncio clave de la DGE para el Bono de Puntaje 2025

Cerca de 2.000 docentes de Mendoza pueden quedar fuera del Bono de Puntaje 2025 para Nivel Secundario y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), si no completan la inscripción antes este martes 30 de septiembre.

A poco de comenzar la etapa final de la emisión del Bono 2025, un grupo de trabajadores de la educación se encuentran con su bono en estado "corregir" y no han cerrado la inscripción. Para evitar que queden excluidos del beneficio, desde la Dirección General de Escuelas ( DGE ) solicitan a los docentes que revisen su trámite.

El Bono de Puntaje 2025 consta de diferentes etapas:

2- Validación y tabulación: etapa actual. Las Juntas revisan la documentación y corrigen errores de carga de más de 30.000 docentes.

3- Emisión del bono: las Juntas firman y publican.

4- Reclamos: los docentes tendrán 15 días para objetar o corregir.

Cómo saber el estado del Bono 2025

Si dice "pendiente" o "aceptado", la validación del Bono 2025 sigue en curso. En cambio, si dice "corregir", se debe revisar el correo electrónico declarado, seguir el instructivo enviado, realizar las correcciones necesarias y cerrar la inscripción. El plazo para este procedimiento es de cinco días hábiles desde la notificación.

Los motivos de rechazo pueden consultarse a través del botón “Ver detalles” o posicionando el cursor sobre el ícono rojo que despliega la observación correspondiente.

Es importante tener en cuenta que un antecedente se considera validado si figura con tilde verde en la columna “Estado”, aun cuando algún documento haya sido rechazado, siempre que existan otros elementos que respalden la validación.

Cabe recordar que este martes 30 de septiembre es el cierre final de la inscripción.