Asambleas de ATE en aeropuertos: cómo están los vuelos en Mendoza

Los trabajadores de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) llevarán adelante este lunes 29 de septiembre asambleas en todos los aeropuertos del país para reclamar mejores condiciones laborales al Gobierno nacional. La medida fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, “la seguridad de los vuelos se encuentra en peligro” debido a que la ANAC “desconoce auditorías internacionales y genera una crisis profunda en el sistema aerocomercial argentino”.

Así se encuentra el aeropuerto de Mendoza en la mañana de este lunes.

Aguiar explicó que las asambleas se harán durante la mañana de este lunes en simultáneo en 21 terminales aéreas, lo que podría impactar en la puntualidad de los servicios, generando modificaciones en los vuelos.

Según pudo constatar MDZ, por el momento no se presentan complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Mendoza El Plumerillo. Todas las partidas de vuelos figuran a horario, sin modificaciones, ni cancelaciones.

Cuáles son los reclamos

El secretario general de ATE reclamó la reapertura de la paritaria sectorial para “reparar el deterioro salarial” y remarcó que “con trabajadores estresados y sobrecargados de tareas, los usuarios están en riesgo”. También apuntó que las demoras que podrían producirse en los vuelos durante las asambleas serán “única responsabilidad del Gobierno”.

Por su parte, el coordinador nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli, señaló que más de la mitad de los 1.500 empleados del organismo debe asumir múltiples funciones o recurrir a otros empleos para subsistir. Según detalló, los sueldos promedio rondan entre $1.100.000 y $1.200.000, “muy por debajo de lo que perciben aquellos a quienes deben fiscalizar”.