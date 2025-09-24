Atención: corte de agua en gran parte del centro mendocino

Un corte de agua imprevisto sorprendió a muchos mendocinos de Ciudad este miércoles por la mañana. Desde Aguas Mendocinas aclaran que se trata a tareas de empalme de redes y que por eso "se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable desde Boulogne Sur Mer a San Martín y de Pedro Molina a Las Heras".