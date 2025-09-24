Atención: corte de agua en gran parte del centro mendocino
Aguas Mendocinas anunció un corte de agua en buena parte del centro por una tarea de empalme de redes.
Un corte de agua imprevisto sorprendió a muchos mendocinos de Ciudad este miércoles por la mañana. Desde Aguas Mendocinas aclaran que se trata a tareas de empalme de redes y que por eso "se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable desde Boulogne Sur Mer a San Martín y de Pedro Molina a Las Heras".
Se trata de un corte imprevisto y por eso no se sabe cuándo se va a reestablecer el servicio, pero aclaran que no sería por mucho tiempo. Tras el corte, Aguas Mendocinas hace algunas recomendaciones.
Te Podría Interesar
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
Si se encuentra cerca de la zona afectada por el corte:
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad el caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.