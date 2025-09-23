Corte imprevisto de agua en Ciudad este miércoles por la madrugada: en qué zona

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 24 de septiembre se registrará un corte imprevisto de agua potable en un sector de Ciudad . La interrupción se extenderá desde las 00:01 hasta las 07:00, afectando a los usuarios durante la madrugada.

La zona comprendida por el corte está delimitada entre las calles Boulogne Sur Mer y San Martín, y desde Pedro Molina hasta Las Heras. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso hasta que se normalice el servicio.