Corte imprevisto de agua en Ciudad este miércoles por la madrugada: en qué zona

Aguas Mendocinas anunció que el servicio estará interrumpido este miércoles 24 de septiembre, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana.

El corte de agua será desde las 00:01 hasta las 7:00.

Milagros Lostes / MDZ

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 24 de septiembre se registrará un corte imprevisto de agua potable en un sector de Ciudad. La interrupción se extenderá desde las 00:01 hasta las 07:00, afectando a los usuarios durante la madrugada.

La zona comprendida por el corte está delimitada entre las calles Boulogne Sur Mer y San Martín, y desde Pedro Molina hasta Las Heras. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso hasta que se normalice el servicio.

Recomendaciones de Aguas Mendocinas

Recomendaciones de Aguas Mendocinas en caso de cortes de servicio.

