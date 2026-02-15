Atención: caída de granizo en varias zonas del Gran Mendoza

El tiempo empeoró durante la mañana de este domingo y se reportaron tormentas y caída de granizo en algunas zonas de Mendoza.

La caída de granizo sorprendió este domingo a los vecinos de Guaymallén y de algunas zonas del Gran Mendoza. Si bien se esperaban tormentas aisladas, el fenómeno despertó el alerta entre los mendocinos.

Las condiciones de inestabilidad se presentaron desde las 10 en diversos puntos del área metropolitana. Las precipitaciones se reportaron desde lugares como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad.

El tiempo para este domingo El pronóstico para este domingo anticipa una jornada calurosa en Mendoza, con un cielo que alternará momentos de sol y nubes. El escenario se mantendrá inestable durante la mañana con lluvias y vientos frescos.