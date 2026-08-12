Así fue el eclipse solar total
La NASA confirmó el recorrido de la sombra lunar y anunció una transmisión en vivo para quienes no estén en la zona de observación.
Este 12 de agosto tuvo lugar uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años: un eclipse solar total que se pudo observar en distintas regiones del hemisferio norte. El fenómeno se produjo cuando la Luna se interpuso de manera precisa entre la Tierra y el Sol y ocultó completamente el disco solar durante unos minutos.