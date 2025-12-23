Así estará el tiempo este miércoles 24 de diciembre: Nochebuena con tormentas.

La Nochebuena del miércoles 24 de diciembre llega con tormentas en el norte y centro del país, mientras el sur tendrá tiempo más estable.

El tiempo de este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se presenta inestable en buena parte del territorio argentino, según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional. El norte y el centro del país estarán atravesados por lluvias y tormentas, algunas con actividad eléctrica, lo que podría afectar celebraciones al aire libre.

En el NOA y el NEA, provincias como Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones muestran tormentas más generalizadas, con cielo cubierto y precipitaciones persistentes durante la jornada. En sectores del Litoral y el centro norte, las lluvias se mantendrán de manera intermitente.

¿Cómo estará el tiempo durante la noche de Nochebuena? Durante la noche del miércoles 24, las condiciones se mantendrán inestables en el centro y norte del país, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. En Buenos Aires y alrededores podrían registrarse chaparrones hacia el cierre del día.