Así estará el tiempo este jueves en Mendoza: ventoso desde el mediodía y con leve ascenso de la temperatura
Desde Contingencias Climáticas detallaron las condiciones meteorológicas para los próximos días en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 25 de junio una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 3ºC, en tanto que la máxima llegaría a 14ºC.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte leve desde las 12:00 hasta las 21:00, afectando prácticamente toda la provincia.
- Nubosidad: amanece algo seminublado en la zona Sur. A partir de las 16:00 aumenta la nubosidad en Malargüe y posteriormente en el Valle de Uco. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: cielo seminublado en el sector Sur. Desde las 17:00 se prevé cielo mayormente nublado en toda la alta montaña, sin precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El viernes continuará la tendencia y seguirá subiendo la temperatura en Mendoza: la máxima será de 16ºC. En tanto que el sábado volverá a bajar (oscilará entre 3ºC y 14ºC).