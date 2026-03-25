Argentina llevó a la ONU un debate sobre el valor social de la maternidad

El encuentro se realizó en la sede de la ONU, Nueva York, en el marco de la CSW70, con foco en la maternidad, natalidad y conciliación familiar.

Se realizó en Nueva York un encuentro que buscó instalar en la agenda internacional el valor social de la maternidad.

En el marco de la 70ª sesión de la Commission on the Status of Women (CSW70) de las Naciones Unidas (ONU), se realizó en Nueva York un encuentro que buscó instalar en la agenda internacional el valor social de la maternidad. La actividad fue impulsada por la delegación argentina y contó con la participación conjunta de representantes de Estados Unidos y Paraguay.

La maternidad en el centro del debate El evento, titulado “Embracing the Social Significance of Motherhood through the Geneva Consensus Declaration”, tuvo lugar en la sede de la ONU. La apertura estuvo encabezada por el embajador argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi; el representante permanente de Paraguay, Marcelo Scappini Ricciardi; y Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

IMG-20260318-WA0139 Argentina estuvo representada ante la ONU. Marcela Errecalde Durante el panel central expusieron la jurista argentina Ursula Basset, asesora en derechos humanos, y Rebecca Oas, directora de investigación del Center for Family and Human Rights. El cierre, en tanto, estuvo a cargo de Natalie Dodson, consejera del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Políticas públicas, salud y familia Según se informó, el objetivo del encuentro fue reflexionar sobre el modo en que las políticas públicas podían reconocer la contribución social de la maternidad, fortalecer la salud materna y favorecer una mejor conciliación entre trabajo y familia. El debate se dio en un contexto global atravesado por el envejecimiento poblacional y la caída de las tasas de natalidad, dentro del principal foro internacional de la ONU dedicado a la mujer.