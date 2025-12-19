Con más de 600 artistas y los nueve elencos estables nacionales en escena, el Palacio Libertad fue escenario de un espectáculo histórico que celebró la cultura.

Argentina en escena: un homenaje a la cultura y el talento en la explanada del Palacio Libertad. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Con una puesta artística inédita y una fuerte impronta federal, se lleva a cabo “Argentina en escena: un homenaje a la libertad y al talento”, un evento histórico organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación que reúne, por primera vez, a los nueve Elencos Estables Nacionales en una misma función.

El espectáculo tiene lugar en la explanada del Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convocó a unos 600 artistas sobre el escenario

La velada comenzó a las 20 con la entrada conjunta de las orquestas y los coros, bajo la dirección del maestro Siffert, y la interpretación de fragmentos de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, marcando un inicio de alto impacto musical. La apertura dio paso a un recorrido artístico que combinó música sinfónica, coral, ópera, tango y folklore, reflejando la diversidad cultural argentina.

argentina en escena juan mateoAberastain (2) Juan Mateo Aberastain/MDZ Durante el acto, el Secretario de Cultura de la Nación entregará reconocimientos a la Directora Nacional de Elencos Estables, Mariela Bolatti, y a representantes de cada uno de los organismos artísticos, destacando su trayectoria, profesionalismo y el trabajo sostenido que desarrollan dentro y fuera del país

Un programa con mucho talento en escena El programa incluye obras emblemáticas del repertorio universal y nacional, como Va pensiero, Salut Printemps de Debussy, fragmentos de la Misa Criolla, Balada para un loco, Quejas de bandoneón y Libertango, con la participación conjunta de orquestas, coros y ballets. A lo largo del evento, cada interpretación es recibida con una ovación del público, que acompaña esta velada cargada de emoción y simbolismo.