Alerta por Zonda, con ráfagas de hasta 70 Km/h: en qué zonas de Mendoza y a qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado 20 de diciembre. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Se anticipa Zonda para este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento Zonda para este sábado 20 de diciembre en el sur de Mendoza, aunque también podría afectar otras zonas de la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, anunciaron.

alerta zonda sábado El SMN emitió un alerta por Zonda para este sábado en el sur de Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación del sur desde las 07:00 hasta las 17:00, de leve a moderado, afectando toda la Provincia. Viento Zonda desde las 12:00. hasta las 21:00, afectando precordillera provincial, especialmente el sur de Malargüe, con velocidades promedio de 45 km/h. En el Valle de Uco y el Valle de Uspallata podría registrarse viento Zonda con menor intensidad.

Nubosidad: en el llano, cielo despejado durante la mañana, pasando a seminublado desde las 13:00 en Malargüe. Desde las 17:00, en adelante, posible convección débil y localizada en el Oeste del Valle de Uco. Desde las 02:00 del domingo hasta las 07:00 se espera convección y probabilidad de lluvias en el Sur provincial, Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza.

Alta Montaña: despejado durante la primera parte del día. Desde las 13:00 hs., seminublado en la parte Central y Sur. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el sábado se espera una jornada parcialmente nublada con descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 33ºC.