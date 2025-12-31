Apagón masivo en el AMBA: más de 10.000 usuarios permanecen sin luz este miércoles
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 10 mil usuarios sin suministro.
Más de 10.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico este miércoles 31 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras continúan las altas temperaturas. Los cortes de luz afectan a múltiples municipios del conurbano y barrios porteños, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
De acuerdo con la última actualización del ENRE, este miércoles hay más de 10.000 usuarios en el AMBA que permanecen sin luz. En concreto, Edesur informó que son 12.538 los usuarios que no cuentan con suministro eléctrico este 31 de diciembre, mientras que Edenor confirmó que la cifra bajó a 592.
Edesur informó que pasadas las 4 de la mañana de este miércoles permanecían sin energía eléctrica 34.726 usuarios, en un marco de fuerte exigencia del sistema. En tanto, Edenor reportó otros 952 hogares afectados. En el transcurso de la madrugada, los cortes en el AMBA alcanzaron un pico que superó el millón de usuarios sin luz.
INFORMACIÓN IMPORTANTEUna falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas.— Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025
Con la llegada de la noche al AMBA y después de un martes de altas temperaturas, el sitio del ENRE continúa mostrando varios cortes en algunas zonas. Según la página oficial del ente, Edesur reporta 32.473 cortes, mientras que Edenor reportó 4.337 a las 21. Así, hasta el momento, el total de usuarios sin suministro llega a los 36.810.
A partir de la información oficial difundida por el sitio web del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, se reportaron en total 35.978 cortes de luz: 30.991 correspondientes a Edesur y 4.987 a Edenor.
En la nueva actualización sobre la cantidad de cortes, el sitio oficial del ENRE reportó que disminuyó en el caso de Edesur y, por el lado de Edenor, la cantidad de cortes aumentó. En total, Edesur reporta 26.854 cortes, mientras que Edenor reportó 5.425 en la última actualización a las 19:45.
Dentro del sitio oficial que informa sobre los cortes de luz, se emite una actualización aproximadamente cada cinco minutos. En este caso, aumentó la cantidad de cortes a usuarios de Edesur, ya que se elevó de 25.322 a 38.078, mientras que los cortes en los servicios de Edenor aumentaron levemente, ya que pasó de 3.060 a 3.415, alcanzando así un total de 41.493 cortes en total.
A las 18 horas de este martes, 25.322 usuarios de Edesur y 3.060 de Edenor permanecen sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, totalizando 28.382 afectados. Esta cifra representa una disminución respecto al pico registrado pasadas las 16 horas, cuando el número de usuarios sin servicio alcanzó los 45.000, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Los cortes realizados por Edesur se concentran en los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, además de varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, las interrupciones de Edenor abarcan un territorio más extenso: Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.
Los usuarios pueden verificar el estado de los cortes y las zonas afectadas ingresando a la página oficial del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, donde se actualiza la información en tiempo real.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 48 horas de altas temperaturas. Para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos, es necesario cuidar el consumo eléctrico durante las jornadas de calor extremo.
El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Las recomendaciones oficiales incluyen: