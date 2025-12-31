Apagón masivo en el AMBA: el duro comunicado del Gobierno por la falta de suministro eléctrico

Live Blog Post

El comunicado del Gobierno por el masivo apagón de luz

“Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”, expresaron en el comunicado del Gobierno.

“Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora", agregó el Gobierno Nacional, responsabilizando a Edesur.