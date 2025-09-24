Anses paga este martes 23 de septiembre: jubilaciones superiores al mínimo y asignaciones

La Anses sigue este martes 23 de septiembre con el calendario de pagos de septiembre, que se desarrolla de forma escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con documentos terminados en 2 y 3. También se abonan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, que hoy corresponden a los DNI terminados en 9. A la par, perciben la Asignación por Embarazo las beneficiarias con documentos finalizados en 9.

Por otra parte, este martes se acreditan las cuotas de la Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 .

También se acreditan AUH, Asignación por Embarazo, pago único y desempleo según el cronograma oficial.

En paralelo, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre sin distinción de documento, y las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que se acreditan en la primera quincena del 9 de septiembre al 10 de octubre y en la segunda del 19 de septiembre al 10 de octubre.

Con el incremento del 1,9% aplicado este mes, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 los jubilados cobran un total de $390.277,18. La jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono alcanza $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) llegan a $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses asegura hoy el pago de jubilaciones superiores al mínimo, asignaciones y prestaciones sociales, en el marco del calendario vigente de septiembre.