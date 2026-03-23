Anses modifica el calendario por los feriados: quiénes cobran después

Los feriados del lunes 23 y martes 24 de marzo alteran el calendario de Anses. No solo cambia el cobro de jubilados, sino también el de otras prestaciones que se corren al miércoles 25.

Los feriados del 23 y 24 de marzo frenan por dos días el calendario de pagos de Anses.

El fin de semana largo de marzo modifica varios tramos del calendario de pagos de la Anses. Como el lunes 23 es día no laborable con fines turísticos y el martes 24 es feriado nacional por el Día de la Memoria, durante esas dos jornadas no habrá pagos nuevos y algunas prestaciones pasarán a acreditarse después.

Uno de los cambios alcanza a los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo. Ese grupo, que en el esquema original tenía fecha para el lunes 23, fue reubicado para evitar que el pago quedara en medio de los feriados. Por eso, la Anses ajustó ese tramo del cronograma y retomará las acreditaciones una vez terminado el fin de semana largo.

Pero el corrimiento no impacta solo en jubilaciones. Como se ve en el calendario oficial, la Asignación por Embarazo también se extiende: después del pago a los documentos terminados en 8 el viernes 20, el cronograma salta directamente al miércoles 25 de marzo para los DNI terminados en 9. Es decir, el beneficio no termina el lunes, sino dos días más tarde por efecto de los feriados. El calendario de pagos oficial está publicado por Anses.

anses local godoy cruz (4).JPG La Anses no trabaja los días feriados. ALF PONCE MERCADO / MDZ Algo similar ocurre con la Prestación por Desempleo Plan 1. En ese caso, los pagos quedan distribuidos entre el viernes 20 para los DNI terminados en 0 y 1, el miércoles 25 para 2 y 3, el jueves 26 para 4 y 5, el viernes 27 para 6 y 7, y el lunes 30 para 8 y 9. Así, también se ve un corrimiento claro de fechas por la pausa de los feriados.

En otras palabras, el lunes 23 y el martes 24 no habrá depósitos nuevos de Anses, y varias prestaciones recién volverán a moverse el miércoles 25. Por eso, quienes esperaban cobrar en esas fechas tienen que revisar con atención el calendario actualizado de marzo para saber si su pago fue adelantado o postergado.