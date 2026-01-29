Anses: los jubilados pueden acceder a descuentos en supermercados
Jubilados de Anses pueden seguir con el beneficio vigente de los descuentos en supermercados de todo el país. Los detalles.
El Ministerio de Capital Humano y la Anses recordaron la vigencia del programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados, que permite acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y las principales cadenas de supermercados del país. La medida se implementó en 2025.
Según informó el organismo previsional, la iniciativa ofrece un ahorro base del 10% en supermercados (en muchos casos sin tope de reintegro) y del 20% en artículos de perfumería y limpieza. La condición necesaria para acceder es abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se perciben los haberes mensuales.
Promociones bancarias acumulables con Anses
Además del descuento general, los beneficiarios pueden sumar ahorros extra según la entidad bancaria donde cobren su jubilación:
- Banco Nación: ofrece un 5% de reintegro adicional pagando con la app BNA+ MODO en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Día. El tope de reintegro es de $5.000 semanal y $20.000 mensual.
- Banco Galicia: brinda hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope de $20.000 mensuales en súper y $12.000 en farmacias).
- Banco Supervielle: otorga un 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco y Vea (tope $25.000 con débito). Suma un 50% en farmacias y 10% en combustibles.
- Banco Provincia: a través de Cuenta DNI, suma un 5% de descuento adicional en cadenas seleccionadas, con un tope de $5.000 por semana.
El programa abarca más de 12.000 puntos de venta. Las condiciones varían según la cadena:
- Disco, Jumbo, Vea: 10% en todos los rubros (incluye carnes) y 20% en perfumería/limpieza. Sin tope.
- Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros (excepto carnes y electro). Sin tope.
- Carrefour: 10% en todos los rubros (con exclusiones), tope de $35.000.
- Día: 10% con tope de $2.000 por transacción.
- Changomas: 10% con tope de $15.000 mensual.
- Toledo: 20% en rubros seleccionados, sin tope.