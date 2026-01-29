Anses: los jubilados pueden acceder a descuentos en supermercados

Jubilados de Anses pueden seguir con el beneficio vigente de los descuentos en supermercados de todo el país. Los detalles.

El Ministerio de Capital Humano y la Anses recordaron la vigencia del programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados, que permite acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y las principales cadenas de supermercados del país. La medida se implementó en 2025.

Según informó el organismo previsional, la iniciativa ofrece un ahorro base del 10% en supermercados (en muchos casos sin tope de reintegro) y del 20% en artículos de perfumería y limpieza. La condición necesaria para acceder es abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se perciben los haberes mensuales.

Promociones bancarias acumulables con Anses Además del descuento general, los beneficiarios pueden sumar ahorros extra según la entidad bancaria donde cobren su jubilación:

Banco Nación: ofrece un 5% de reintegro adicional pagando con la app BNA+ MODO en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Día. El tope de reintegro es de $5.000 semanal y $20.000 mensual.

Banco Galicia: brinda hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope de $20.000 mensuales en súper y $12.000 en farmacias).

Banco Supervielle: otorga un 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco y Vea (tope $25.000 con débito). Suma un 50% en farmacias y 10% en combustibles.

Banco Provincia: a través de Cuenta DNI, suma un 5% de descuento adicional en cadenas seleccionadas, con un tope de $5.000 por semana. Créditos Anses Jubilados - Interna 2 La Anses y sus beneficios. El programa abarca más de 12.000 puntos de venta. Las condiciones varían según la cadena: