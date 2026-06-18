Anses empieza a pagar la Prestación por Desempleo: quiénes lo cobran y cuándo

La Anses comenzará en los próximos días con los pagos de junio de la Prestación por Desempleo , una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal. El beneficio se acredita según la terminación del DNI y cuenta con requisitos específicos para acceder.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado sin trabajo por despido sin causa, finalización de contrato, cierre de la empresa o renuncia por motivos justificados.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir determinadas condiciones de aportes previos.

Anses pagará la Prestación por Desempleo desde el 19 de junio.

Trabajadores eventuales o de temporada:

Haber trabajado más de 90 días durante el último año.

Registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años.

Cuánto tiempo se cobra la Prestación por Desempleo

La cantidad de cuotas depende de los aportes realizados antes de la pérdida del empleo:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

Con 36 meses o más: hasta 12 cuotas.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales.

Cuándo paga la Anses la Prestación por Desempleo en junio

El calendario de pagos informado por la Anses es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La gestión puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual o de forma presencial en una oficina de Anses con turno previo.

Para iniciar el trámite se debe presentar:

DNI.

Telegrama de despido, carta documento o constancia que acredite la finalización de la relación laboral.

La solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo.